Еще 1500 жителей Воронежской области получат прививки от коронавируса

Вакцинацию проводят на добровольной основе Фото: из архива «КП»

Воронежская область получила еще 1500 доз вакцины от коронавируса. Это вторая партия препарата «Спутник V», произведенной Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, поступившая в наш регион.

Как рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области, препарат состоит из двух компонентов, поэтому вакцинация проводится в два этапа с паузой в три недели, что позволяет сформировать надежный иммунный ответ.

Из этой партии на добровольной основе привьют медработников, контактирующих с больными COVID-19. Следующее поступление вакцины позволит сделать прививки более широкому кругу из групп риска: работникам здравоохранения, образования, сферы услуг и общественного транспорта.

Вакцина «Спутник V» поступает в замороженном виде и требует условий хранения при температуре не выше -180С. В медорганизациях региона, участвующих в вакцинации, созданы необходимые условия для обеспечения холодовой цепи и выполнения иммунизации.

Напомним, на первом этапе вакцинации в сентябре этого года прививки от коронавируса получили 42 человека - врачи БСМП №1 и областного центра профилактики и борьбы со СПИДом, работающие в «красной зоне».