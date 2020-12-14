Воронежские спасатели достали из реки ВАЗ с пропавшим в сентябре пенсионером

«Спасатели Воронежской области» в соцсети «ВКонтакте»

Автомобиль ВАЗ-2115 спасатели вытащили на берег из реки Елань в Таловском районе 11 декабря. Работала на месте группа водолазов из города Лиски аварийно-спасательной службы региона. Об этом рассказали в сообществе «Спасатели Воронежской области» в соцсети «ВКонтакте».

Поднимали машину с помощью автокрана. Для это выпилили в 20-сантиметровом льду майну. В машине был найден утонувший местный житель 1955 года рождения. Он сидел за рулем своего авто.

Напомним, о пропаже мужчины сообщалось еще в сентябре 2020 года. Известно, что 65-летний пенсионер проживал в Таловском районе. Он пропал 9 сентября в промежуток между 9.00 и 11.00 часами – уехал из дома №2 по улице Свобода поселка Еланка. С тех пор родные о нем ничего не слышали. Поиски пропавшего автомобилиста продолжались 3 месяца.

Оперативная информация передана в правоохранительные органы. Всеми обстоятельствами дела занимаются сотрудники полиции.