Под Воронежем пьяный мужчина до смерти забил свою престарелую мать

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

ЧП произошло в селе Яблочное Хохольского района. 76-летнюю женщину с разбитой головой нашли в одном из домов. На место прибыли оперативники и следственная группа. По подозрению в нанесении побоев женщине был задержан ее сын.

Как пояснили в ГУ МВД по Воронежской области 14 декабря, у 44-летнего мужчины случился рецидив. Он ранее неоднократно был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Вечером 6 декабря он в очередной раз напился. Из-за чего между ним и матерью возник конфликт. Тогда мужчина накинулся на пенсионерку с кулаками и стал избивать ее. Потом просто ушел из дома.

Непутевый сын сам рассказал о случившемся через некоторое время главе сельского поселения. Она вызвала скорую и полицейских. Спасти женщину не удалось. Травмы были такой тяжести, что не помогла и своевременная помощь медиков. Согласно предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате тупой травмы головы. Задержанный уже дал признательные показания. Решается вопрос о помещении его в СИЗО.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.