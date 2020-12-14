В Воронеже дело о крупной взятке топ-менеджера банка дошло до суда

Топ-менеджеру грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Коминтерновский районный суд поступило уголовное дело начальника отдела по работе с клиентами малого и микробизнеса одного из федеральных банков. Его обвиняют в крупной взятки.

По версии следствия, начальник отдела получил 1,4 миллиона рублей от бизнесмена, заинтересованного в получении двух кредитов на общую сумму более 155 млн. Предприниматель в итоге желанные деньги получил. А его «благодетель» попал в поле зрения ФСБ, и вскоре в мае 2020 года его задержали.

На предварительном разбирательстве топ-менеджер признал свою вину однако частично. По его версии, бизнесмен дал ему всего 500 тысяч рублей. И по факту якобы он не мог оказать решающее влияние на получение кредитов. То есть, начальник отдела попытался уйти с более серьезной статьи о крупной взятки на менее суровую, карающую за мошенничество с использованием служебного положения.

Тем не менее отвечать в суде сотрудник банка все же будет по более жесткой ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Ему грозит от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки.