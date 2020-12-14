В Воронеже синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Синоптики считают, что снег будет идти целые сутки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежском гидрометцентре предупредили о том, что погода ухудшится. С 18.00 понедельника, 14 декабря, до 18.00 вторника, 15 декабря, обещают сильный мокрый снег, а с ним и гололед на дорогах да и на улицах. Водителям нужно быть особенно аккуратными и лучше ехать осторожно, не на высокой скорости, иначе легко уйти в неуправляемый занос.

В мэрии пообещали, что комбинаты благоустройства готовы к снегопаду. Однако предупредили и о том, что пока снег будет идти, дороги до асфальта и до борта очистить будет невозможно. Так что идеально чистыми они, конечно, не будут. Впрочем, на это здравомыслящие водители и пешеходы уже и не рассчитывают.