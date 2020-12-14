Коронавирус в Воронежской области на утро 14 декабря: количество зараженных снова увеличилось

Ждем вакцины... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронежской области стала известна статистика по заболеваниям коронавирусом за минувшие сутки. До сих пор, хотя и было дано указание синхронизировать данные, нет согласия между федеральным и региональным оперативнфм штабами по борьбе с COVID-19 по количеству умерших. Первые говорят о том, что в мир иной ушли девять жителей Воронежской области (и это 12 место по России). Вторые утверждают, что жертвами коронавируса стали пять человек, и общее их число теперь 1063.

А вот по заразившимся и выздоровевшим никаких разночтений нет. За сутки заболел COVID-19 381 житель Воронежской области (напомним, рекорд - 387 человек). Напомним, на утро 13 декабря заразившихся было 380. Наш регион по-прежнему в десятке худших в России - восьмое место. Всего с начала эпидемии коронавирусом заболели 39618 наших земляков.

Выздоровели 379 человек. По этому показателю Воронежская область также восьмая. От болезни избавились 37993 человека.

Напомним, с 30 ноября вернулись на очную форму обучения школы нашего региона. Власти утверждают, что заболеваемость внутри учебных заведений от этого обстоятельства не увеличилась. В то же время студенты крупных вузов продолжают учиться онлайн. В Воронежской области продолжает действовать обязательная самоизоляция для людей 65 лет и старше. Не рекомендуют выходить на улицу беременным. Под запретом посещение спортивных соревнований.