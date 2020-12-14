В Воронежской области 31 декабря губернатор объявил праздничным днем

Утром 31 декабря можно будет и поспать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Воронежской области принял решение объявить 31 декабря выходным днем. Он дается не просто так — за него нужно будет отработать в субботу, 26 декабря. Надо сказать, по той же схеме поступили в нашем регионе с последним днем года и в прошлом, 2019-м.

Есть оговорка — выходным 31 декабря на 100 процентов будет только для госслужащих и бюджетников. Частники теоретически могут принять другое решение. Однако и им губернатор «рекомендовал» предоставить сотрудникам выходной. Обычно к такого рода пожеланиям прислушиваются.

Между тем, у соседей 31 декабря объявили выходным в Белгородской, Курской и Орловской областях. Причем если в первых двух поступили примерно так же, как в Воронежской, то орловцы будут отдыхать в последний день года независимо от того, в какой организации они трудятся.