В Воронежской области 14-летний водитель "Москвича" устроил аварию с четырьмя пострадавшими

Удар пришелся в бок "Москвича". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 13 декабря, в 18.40 в Ольховатском районе на 235 километре дороги "Белгород-Павловск" случилось ДТП с несколькими ранеными.

Шокируют обстоятельства аварии. 14-летнему подростку дал порулить "Москвичом-2141" его пьяный отец, ехавший на переднем сидении рядом с юным водителем. Покатался школьник недолго. Машину вынесло на встречную полосу, где она врезалась в "Тойоту-Короллу", которой рулил 28-летний житель Белгородской области.

Водитель иномарки в ДТП не пострадал. А вот все ехавшие в "Москвиче" попали в больницу: юный водитель, 34-летние мужчина (видимо, его отец) и женщина, а также 16-летняя девушка. У всех достаточно тяжелые травмы.

Передняя часть отечественной машины сильно искорежена. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В отношении отца, давшего сыну порулить, возбудили административное дело по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей.

Напомним, вечером 18 августа в селе Воронцовка Павловского района жуткой трагедией закончилась попытка порулить «шестеркой» 12-летнего мальчика. Ему предоставила возможность почувствовать себя водителем 43-летняя женщина. В салон села и 42-летняя мать мальчика. В итоге школьник врезался в забор. Его мать вышла из машины, а он как раз в это время начал сдавать назад и ее переехал, от чего женщина в скором времени и умерла. Хозяйка машины отделалась штрафом в 30 тысяч рублей.