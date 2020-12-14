В Воронежской области водитель иномарки врезался в дерево и погиб

В жутко покореженной машине шансов выжить, похоже, не было. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 13 декабря, в 15.20 в Калачеевском районе на восьмом километре дороги "Калач-Новая Криуша-Скрипниково" случилась смертельная авария.

48-летний житель Калачеевского района, руливший "Мицубиси-Лансер", пошел на обгон и потерял контроль над машиной. Иномарка улетела на обочину, съехала в кювет и врезалась в дерево. Удар был такой силы, что водитель погиб на месте.

Всего 13 декабря случилось 93 ДТП. Большая часть в Воронеже - 65, немало их было и в районах области - 25. Еще четыре аварии случились на федеральных трассах. В шести ДТП восемь человек были ранены, один погиб.

Из 4133 зарегистированных за сутки нарушений правил водителями более половины (2274) - превышение скорости. 28 человек задержаны пьяными за рулем. На красный свет 13 декабря проезжали, как минимум, 50 водителей.