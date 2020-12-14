В Воронежской области пенсионер пошел за елкой в лес и пропал

Елку в лесу добыть пенсионеру не удалось. Хорошо, что жив остался. Фото: Артем КИЛЬКИН

Утро воскресенья, 13 декабря, для волонтеров поискового отряда "Черноземье" оказалось тревожным. Им сообщили о том, что в Лискинском районе пожилой мужчина пошел в лес за елкой днем в субботу, 12 декабря, и до сих пор домой не вернулся.

К счастью, еще до приезда волонтеров из Лисок местные жители нашли пенсионера на окраине его села. Он к тому времени сильно замерз, но его отогрели. И сейчас здоровью пожилого мужчины вроде бы ничего не угрожает. А вот елки, как и герою известного советского мультфильма "Падал прошлогодний снег", добыть ему не удалось.