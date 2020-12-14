В Воронежской области на видео попала авария с двумя грузовиками

У одного из грузовиком задние колеса поднялись над дорогой. Фото: кадр с видео

В паблике "Аварии/ДТП/Воронежа" вечером 13 декабря появилось видео аварии с двумя фурами. Автор поста утверждает, что ДТП случилось недалеко от Богучара около 15 часов. Во всяком случае в это время происходила съемка.

На видео можно заметить, что у одного грузовика улетел на бок его большой кузов, а у другого задние колеса поднялись над дорогой. При этом никаких обгоревших частей машин не видно. Судя по всему, обошлось без пожара.

В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что в этой аварии пострадавших не было. А вот грузовики придется ремонтировать долго.