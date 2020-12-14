В Воронеже перекопали спуск к озеру Круглое

Вокруг озера Круглое продолжается подозрительная активность неких деятелей. Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике "Типичный Воронеж" появилась информация, что спуск к озеру Круглое микрорайона Подгорное неизвестные перекопали экскаваторами - посредине него теперь огромная яма. Теперь дойти до водоема по этой дороге, с которой открывается очень красивый вид на заливные луга и Семилуки, станет тяжело. Автор поста также утверждает, что в местной березовой роще построили коттеджи, насколько это законно, неясно.

Напомним, озеро Круглое в начале сентября 2016 года вообще по-тихому пытались "перекачать" в Дон по отводному каналу. Исчезновению водоема помешали местные жители, вставшие на его защиту. В результате озеро удалось сохранить только после вмешательства прокуратуры.