В Воронеже сгорела "Лада"

Вечером 13 декабря пожарным пришлось изрядно поработать при тушении машин. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

С промежутком в полчаса в Воронежской области сгорели две машины.

Сначала в воскресенье, 13 декабря, в 18.48 сообщили о пожаре в Борисоглебском районе. В селе Махровка на улице Советской полыхал гараж 9x4 метра. Находившийся там автомобиль "Дэу Матис" сгорел дотла. Пожар потушили в 19.05. Пострадавших на нем не было. Причины возгорания выясняют.

В тот же день в 19.14 поступила информация о пожаре в Левобережном районе Воронежа. В переулке Казанский загорелась 14-я "Лада". Приехавшим пожарным удалось только не допустить дальнейшее распространение огня. Пламя потушили в 19.25. Машина сгорела полностью. По оперативным данным, на этом пожаре также никто не пострадал. Причины ЧП тоже предстоит выяснить.