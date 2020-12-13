В Воронеже под окнами многоэтажки нашли тело мужчины

фото Мой и твой Воронеж

Следователи проводят проверку по факту обнаружения 13 декабря трупа в Советском районе .

Тело мужчины нашли около 13.00 под окнами многоэтажного дома на Южно-Моравской, 30. Известно, что погибшему было 33 года. На его теле обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. Следователи предполагают, что он выпал с пятого этажа.

- Опрошены свидетели. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в следственном управлении СК России по Воронежской области.