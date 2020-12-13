Воронежский ТЮЗ покажет премьеру "Волшебника изумрудного города" онлайн

афиша спектакля

Закрытый из-за ограничительных мер в связи пандемией коронавируса воронежский театр юного зрителя все равно подготовил новый спектакль. И воронежцы смогут его увидеть! Премьеру постановки «Волшебник Изумрудного города» покажут 15 декабря на прямой трансляции в рамках национального проекта «Культура».

«Волшебник Изумрудного города» - спектакль по мотивам сказочной повести Александра Волкова. Режиссер-постановщик Вадим Кривошеев поставил историю о настоящей дружбе, взаимопомощи и о том, что волшебство - всегда рядом с нами, а стать волшебником может каждый из нас!

Сильный ураган переносит Элли и ее друга Тотошку в Волшебную страну. Больше всего Элли хочет вернуться домой, но выполнить это желание может только волшебник Гудвин, который живёт в Изумрудном городе. По пути главная героиня встречает Страшилу, Железного дровосека и трусливого Льва. Куда же приведёт их дорога из жёлтого кирпича?

Это волшебное путешествие в одном действии. Сценографию придумала художник Мария Наумова.

Посмотреть трансляцию можно в 14.00. Ссылка на трансляцию будет доступна в день премьеры в соцсетях театра.