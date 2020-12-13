В начале рабочей недели воронежцев ждет снег

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
На Воронеж идет потепление. Его принесет юго-восточный ветер.
В понедельник, 14 декабря, днем пойдет снег, температура воздуха будет 3-4 градуса мороза.
Такая же погода ожидается и днем во вторник, 15 декабря - снег и небольшой морозец.
В среду, 16 декабря, снег закончится, и днем станет еще теплее - столбик термометра поднимется до 2-3 градусов мороза.
Такая же погода ожидается и в четверг, 17 декабря.
А в пятницу, 18 декабря, станет еще теплее, днем ожидается нулевая температура.