В начале рабочей недели воронежцев ждет снег

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На Воронеж идет потепление. Его принесет юго-восточный ветер.

В понедельник, 14 декабря, днем пойдет снег, температура воздуха будет 3-4 градуса мороза.

Такая же погода ожидается и днем во вторник, 15 декабря - снег и небольшой морозец.

В среду, 16 декабря, снег закончится, и днем станет еще теплее - столбик термометра поднимется до 2-3 градусов мороза.

Такая же погода ожидается и в четверг, 17 декабря.

А в пятницу, 18 декабря, станет еще теплее, днем ожидается нулевая температура.