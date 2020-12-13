Воронежский мужской хор выпустил новогодний клип

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В канун Нового года воронежский мужской хор «Русский формат» (бывшие подопечные продюсера Макса Фадеева Magnetus) выпустили новую композицию «Обрести». Новогодний ролик, заряжающий весельем и завораживающий атмосферой праздника, - это история о диалоге, об общении, о любви, о том, что главное счастье находится рядом и что именно для него стоит жить.

- В предновогоднюю пору мы всегда стараемся быть рядом с любимыми и близкими людьми. Ведь самое холодное время года дарит нам самый теплый семейный праздник! Когда как не в эти дни говорить друг другу о своих чувствах, признаваться в любви. Песня "Обрести" рассказывает о том, что нужно не терять связь с родными даже в случаях, когда жизнь ведет вас разными дорогами, и насколько важно в такие моменты говорить друг другу еще больше теплых слов! Кто-то хочет обрести себя, кто-то мечтает найти свое призвание, но какую дорогу мы бы не выбрали, главное, помнить - счастье рядом, и часто оно гораздо ближе, чем мы думаем! - объясняют идею композиции артисты.