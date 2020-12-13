Рисунок воронежской школьницы станет почтовой открыткой

Рисунок школьницы из Воронежа попадет на почтовые открытки. Их выпустят по мотивам работ победителей Всероссийского «Нарисуй «Елку Победы». Девять лучших рисунков, среди которых работа семилетней Анастасии Зайцевой из Воронежской области, будут использованы для создания коллекционных новогодних открыток. Воронежская школьница удостоена спецприза «За новогоднее настроение», Настю пригласят на zoom-экскурсию по экспозиции «Подвиг Народа» Музея Победы. Лауреаты также получат коллекцию открыток, созданную по мотивам их рисунков. Открытки будут выпущены лимитированным тиражом и не поступят в свободную продажу.

Рисунок Насти Зайцевой

На конкурс поступило почти 3,5 тысячи рисунков ребят из 74 регионов России - от Калининграда до Приморского края, а также Украины, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и даже Италии. Юные художники рисовали картины о том, как встречали победный 1945 год их предки - как украшали елку, делали елочные игрушки и что дарили на Новый год.