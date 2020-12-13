Под Воронежем из вентиляционной трубы спасли сову

фото приюта для диких животных «Сердце леса».

В Новой Усмани спасли из заточения самца серой неясыти. Птица застряла в вентиляционной трубе дачного дома и провела там около двух недель, пока люди не услышали, как в трубе что-то скребется. Неясыть была сильно истощена, обезвожена, заторможена.

- У птицы обнаружили язвенное поражение роговицы обоих глаз. Из под век вытащили огромные комки из пыли, перьев и слизи, которые сильно раздражали и приносили дискомфорт - ограниченная в движениях сова не могла их самостоятельно убрать, - сообщили в соцсетях сотрудники приюта для диких животных «Сердце леса».