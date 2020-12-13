В Воронежской области на пожаре нашли труп мужчины

Тело 60-летнего мужчины обнаружили 12 декабря пожарные в Подгоренском районе. Спасателей вызвали тушить дом на хуторе Петропавловка в 16.38. Огонь ликвидировали в 16.59 силами двух пожарных расчетов. В 16-метровой комнате сгорели постельные принадлежности, пол и потолок, сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

По предварительной версии экспертов, причина пожара - неосторожность при курении.

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