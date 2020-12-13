Жительница Воронежа лишилась 1,25 млн рублей, пытаясь защитить деньги от хакеров

За 12 декабря мошенники дистанционно выманили у девяти жителей Воронежской области около 1,6 млн рублей.

57-летняя женщина повелась на бородатую схему аферистов - «звонок из службы безопасности банка». Даме позвонил мужчина, представившийся сотрудником финансовой организации. И сообщил, что службой безопасности зафиксирован несанкционированный доступ к ее деньгам, и важно успеть обезопасить сбережения.

В итоге женщина сообщила звонившему персональные данные своей карты, и с ее счета исчезли 1,25 млн рублей. После чего испарился и лже-сотрудник банка.

Никому никогда не сообщайте данные своих счетов, коды на оборотной сторона карты и из смс.