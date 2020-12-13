В Воронеже сотрудница торгового центра забрала из банкомата чужие деньги

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже за кражу задержали сотрудницу торгового центра. 56-летняя дама забрала из банкомата чужие деньги.

25-летний парень собирался снять с карты 5000 рублей через банкомат. Во время выполнения операции произошел технический сбой, и терминал не выдал молодому человеку деньги. Он ушел, но через некоторое время получил через мобильный банк подтверждение о выдаче наличных. Правда, вернувшись к банкомату, он не обнаружил купюр в банкомате.

Но в торговом центре везде камеры. Оперативники, изучив записи, установили личность того, кто забрал деньги. Оказалось, сотрудница торгового центра подошла к банкомату, увидела в купюроприемнике банкноты и забрала их.

Подозреваемая вернула деньги, но за кражу ей грозит до пяти лет заключения.