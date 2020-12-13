К 13 декабря в Воронежской области жертвами коронавируса стали 4 человека и 380 заразились

К 13 декабря еще у 380 жителей Воронежской области выявили COVID-19, сообщил региональный оперштаб по борьбе с заболеванием. С конца марта коронавирус диагностировали у 39 237 человек.

Выздоровели за сутки 379 пациентов. Всего с начала пандемии болезнь смогли победить 37 614 жителей региона. Впервые за несколько месяцев власти сообщили о небольшом количестве летальных случаев: за сутки от осложнений ковида умерли 4 пациента. Тем не менее число летальных случаев поражает: за время пандемии жертвами коронавируса стали 1 058 жителей Воронежской области.