В воронежском приюте неизвестные застрелили четырех собак

Работники частного приюта для бездомных животных «Дора» на странице Инстаграм сообщили, что неизвестные застрелили четырех собак. Инцидент произошел в ночь с 11 на 12 декабря. По сообщениям приюта, трех собак застрели прямо на территории учреждения, а одну - за оградой приюта. Визуальный шок-контент соцсеть удалила. В посте осталось только текстовое сообщение.

Владелец приюта Юрий Шамарин очень эмоционально высказался об инциденте.

- Когда же мы станем людьми? Убивают наших близких «деток»… Если было бы действительно кому-то жалко, пришли бы, взяли каждый по собаке на поводке, человек 100-300, да прошли бы через весь город, а то только и могут обсуждать, - сказал на видео Шамарин.

14 декабря трупы животных повезут в ветлабораторию на Острогожской.