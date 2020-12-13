Под Воронежем SsangYong вылетел в кювет и перевернулся

12 декабря смертельная авария произошла в Острогожском районе.

Около 17.20 в кювет вылетел SsangYong. Автомобиль перевернулся. Погибла 19-летняя пассажирка.

По предварительным данным полиции, к аварии привело то, что 22-летний водитель автомобиля нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, машину занесло.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства ДТП.

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