Каждый третий житель Воронежской области думает, что переболел коронавирусом бессимптомно

35% жителей Воронежской области не уверены, но думают, что могли переболеть COVID-19 бессимптомно. Таковы данные опроса регионального правительства - исследование проводили в Telegram-канале.

Еще 27% респондентов уверенно ответили, что уже переболели коронавирусом. Еще 36% - не болели. И 2% в настоящее время борются с новой инфекцией.

Отметим, что число жителей Воронежской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 38 857. То есть только за последние сутки заболевание подтвердилось у 387 человек. Об этом 12 декабря сообщили в оперативном штабе со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Отметим, что в Воронежской области только за прошедшую неделю обнаружили 6 активных очагов коронавируса.