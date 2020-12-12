Сотрудникам кондитерской фабрики в Воронежской области выплатили 2,3 млн рублей долгов по зарплате

Решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Государственная инспекция труда в Воронежской области завершила внеплановую проверку в ООО «Пром Агро». Напомним, данная компания не выплачивала зарплату работникам Калачеевской кондитерской фабрики.

Ранее мы сообщали, что прокуратура Воронежской области инициировала проверку. Оказалось, что 55 сотрудникам задолжали 2,3 млн рублей. Последние деньги они получали еще в августе. С сентября по ноябрь им не платили.

- На основании выданного Гострудинспекцией предписания задолженность перед работниками погашена в полном объеме. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности, - сообщили в Государственной инспекции труда Воронежской области.