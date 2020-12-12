Кандидат исторических наук предложил создать Стену памяти отряда народного ополчения Воронежа

Кандидат исторических наук, общественник Владимир Размустов разместил 12 декабря обращение к губернатору Александру Гусеву с просьбой поддержать предложение о создании Стены памяти отряда народного ополчения Воронежа. Объект, по мнению историка, должен включать поименный список воронежцев-ополченцев, а это около 100 человек, на территории одного из центральных мемориалов.

- Созданный городским комитетом обороны (ГКО) города Воронежа сводный отряд народного ополчения принял участие в боях за Воронеж в сентябре 1942 года в военной операции по созданию и удержанию Чижовского плацдарма, одного из стратегических и кровопролитных боевых событий Воронежского сражения. Командование Воронежского фронта высоко оценило мужество и стойкость воронежских ополченцев. В марте 1943 года 23 народных ополченца, мужчины и женщины, награждены боевыми орденами и медалями, - отмечает Владимир Размустов.

В отряде народного ополчения плечом к плечу сражались рабочие, мастера, инженеры воронежских предприятий, директор производственной артели и директор треста озеленения, учитель школы и медсестра, заведующая детским садом, заместитель директора ресторана вокзала, журналист и студенты и многие другие.

- Данная инициатива будет отвечать отчетливо наблюдаемому запросу современных горожан на восстановление исторической памяти в столице Черноземья во многих отношениях. Сотня отважных воронежцев должна остаться в памяти потомков, - подчеркивает Владимир Размустов.