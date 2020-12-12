В Воронеже цена на жилье выросла на 14,5% за год

При этом, как показывает статистика, практически не важно, какая общая площадь у квартиры - прирост в цене в процентном соотношении практически одинаковый Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В ноябре 2020 года подскочили цены на недвижимость в Воронеже. По данным аналитического отдела компании INFOLINE стоимость выросла на 2,5%. Сейчас квадратный метр жилья в нашем городе стоит в среднем 57 115 рублей. То есть на 1411 рублей больше, чем месяц назад.

- Если посмотреть на ноябрь прошлого года, то в 2019 году цены выросли на 1%. Тогда квадратный метр стоил 49 903 рублей, - отмечают аналитики. Таким образом цена на квадратный метр за год выросла на 14,5%.

При этом, как показывает статистика, практически не важно, какая общая площадь у квартиры - прирост в цене практически одинаковый. На однокомнатные - в среднем 15,1%, на двухкомнатные - на 14,3%, на трехкомнатные - 16,2%.

При этом за последний месяц цена на жилье значительно выросла именно на вторичном рынке - на 3,2%. Сейчас средняя стоимость одного квадратного метра - 55 685 рублей. Новостройки в ноябре подорожали на 1% до 59 124 рублей за квадратный метр.