На площади в райцентре Воронежской области разгрузили несколько грузовиков со снегом

Жители города Бутурлиновка Воронежской области 11 декабря опубликовали в социальных сетях необычное видео: на центральную площадь привезли несколько «Камазов» со снегом. Вероятно, таким образом местным жителям решили хотя бы немного поднять настроение перед новогодними праздниками.

Горка из снега, когда вокруг нет ни снежинки, выглядит очень колоритно. Вопрос только в том, как долго она продержится? Поэтому местным жителям, особенно мальчишкам и девчонкам, нужно ловить момент.

Ранее синоптики рассказывали, когда пойдет снег. Кстати, в Воронеже завершилась установка главной городской елки: на несколько мгновений новогодняя красавица засияла.