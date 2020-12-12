Молодого воронежца избили на лестничной клетке за отказ дать денег в долг

19-летний воронежец был у себя дома, когда в его дверь позвонил приятель. Он попросил одолжить ему денег. Выйдя на лестничную площадку, молодой хозяин квартиры отказал названному гостю в просьбе. В ответ тот несколько раз ударил его в область лица и тела, после чего попытался вырвать из рук мобильный телефон. Но у него ничего не вышло, парень убежал..

11 декабря 19-летний воронежец обратился в дежурную часть отдела полиции № 5. Оперативники быстро задержали 26-летнего жителя Таловского района - недалеко от места временного проживания в Воронеже. Он признал свою вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.