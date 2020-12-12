Спецавтомобиль с фотофиксацией будет «отлавливать» тех, кто выбрасывает мусор на улицах Воронежа

11 декабря на улице Матросова состоялась рабочая встреча главы управы Ленинского района Сергея Ситникова с руководителями органов территориального общественного самоуправления девяти уличных комитетов Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В местах несанкционированных свалок в Ленинском районе Воронежа теперь регулярно будет дежурить спецавтомобиль. Машина оснащена оборудованием для фотофиксации нарушений. Если раньше некоторые горожане приезжали на автомобиле и спокойно оставляли мусор - то теперь их будет ждать штраф. Несколько нарушителей уже привлекли к административной ответственности.

Вопрос о свалках подняли руководители органов территориального общественного самоуправления девяти уличных комитетов 11 декабря во время встречи в главой управы Ленинского района Сергеем Ситниковым. Беседа прошла на улице Матросова.

Ранее местные жители решили организовать бестарный вывоз ТКО - его по графику осуществляет региональный оператор АО «Экотехнологии». Однако нашли и те люди, кто решил, что мусор можно оставлять в любом удобном для них месте.

- В следующем году, чтобы не допускать в дальнейшем несанкционированного складирования мусора, планируется приобрести дополнительное оборудование для фотофиксации нарушений. Это позволит жестче контролировать ситуацию, - отметил Сергей Ситников.

Кроме того, специалисты управы разработали специальные памятки о важности соблюдения чистоты и порядка на улицах - их вручили местным жителям.

Во время встречи также был поднят вопрос о содержании придомовых территорий, где предоставляются услуги автосервиса, и о соблюдении законодательства в части ввода жилья в эксплуатацию. По всем поступившим обращениям Сергей Ситников дал соответствующие поручения профильным сотрудникам управы.