В Воронежской области будут судить устроившего смертельное ДТП на трассе водителя фуры

Направлено в суд уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Белгородской области: мужчину обвиняют в нарушении правил дорожного движения (пункт «б» части 6 статьи 264 УК РФ).

15 сентября около 19:00 фура «МАН» выехала на встречную полосу и раздавила «Ладу Гранту». 28-летняя пассажирка легковушки погибла на месте. За жизнь водителя, 27-летнего жителя Рамонского района, боролись врачи, но спасти мужчину не удалось. Момент аварии попал на видео.

Оказалось, что водителя грузовика лишили водительского удостоверения - он садился пьяным за руль. Однако он отправился в путь без полиса ОСАГО и тахографа. Быть может, поэтому шофер грузовика сбежал с места ДТП? Однако его все равно поймали.

- На предварительном следствии обвиняемый вину признал полностью, в содеянном раскаялся, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.