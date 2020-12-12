В Воронеже завершили установку главной городской елки

На несколько мгновений новогодняя красавица засияла Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

11 декабря завершилась установка главной городской елки: на несколько мгновений новогодняя красавица засияла. Однако должна еще пройти техническая отладка подсветки и гирлянд - ее проведут 13 декабря.

- Специалисты проверили все соединения и лампочки и отключили подсветку. Это необходимо для последующих работ по монтажу новогоднего оформления площади. Сюда уже завезено световое оборудование, элементы фотозоны «Карусель», каркасы торговых рядов и многое другое. По завершении работ огни «Снежной королевы» снова засияют и будут радовать горожан до 20 января, - сообщил руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов.

Напомним, идею праздничного оформления площади Ленина к Новому году представили еще в октябре: в этом году она будет украшена в стиле «Снежной королевы» Андерсена. Оформление подрядчик должен завершить до 26 декабря. Сейчас идет производство будущих фотозон - сказочного города, трона и саней Снежной Королевы.

- Самое главное для архитектора, это те ощущения, которые испытывают люди, когда видят наш продукт. Помимо самого оформления, которое будет погружать в сказку, мы продумали определенное освещение: оно не слишком сильное и не слишком тусклое. Будет ощущение ламповости, будто находишься у теплого камина. Плюс на опорах разместим колонки, которые распределят музыкальное сопровождение по площади равномерно, - комментирует архитектор Борис Чубур.

Ранее мы писали, что иллюминация новогоднего оформления будет состоять из более чем 9 тысяч лампочек. Из динамиков, о размещении которых рассказал архитектор Борис Чубур, будут играть композиции в стилистике «Снежной королевы».

Отметим, что в этом году решили отказаться от массовых новогодних мероприятий на площади Ленина: парада Дедов Морозов, концертной программы и других развлекательных шоу. Виной тому - угроза распространения нового коронавируса.

Однако площадь перекрывать не будут. Вводить ограничения по количеству одновременно находящихся там людей также не планируют. Воронежцев и гостей города просят соблюдать социальную дистанцию и надевать маски.

Вместе с тем прервется и традиция, связанная с новогодней иллюминацией: в прежние годы 31 декабря на время праздничной программы подсветку елки отключали, чтобы по окончании церемонии вновь зажечь - это был символ перехода в новый год. В этот раз в связи с отменой массовых мероприятий отключение подсветки в последний день года не планируется.