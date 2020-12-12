Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Воронеже завершили установку главной городской елки

Полностью оформить центральную площадь подрядчик должен до 26 декабря
Олег ИВАНОВ
КомментироватьОставить комментарий
На несколько мгновений новогодняя красавица засияла

На несколько мгновений новогодняя красавица засияла

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

11 декабря завершилась установка главной городской елки: на несколько мгновений новогодняя красавица засияла. Однако должна еще пройти техническая отладка подсветки и гирлянд - ее проведут 13 декабря.

- Специалисты проверили все соединения и лампочки и отключили подсветку. Это необходимо для последующих работ по монтажу новогоднего оформления площади. Сюда уже завезено световое оборудование, элементы фотозоны «Карусель», каркасы торговых рядов и многое другое. По завершении работ огни «Снежной королевы» снова засияют и будут радовать горожан до 20 января, - сообщил руководитель городского управления культуры Андрей Харитонов.

Напомним, идею праздничного оформления площади Ленина к Новому году представили еще в октябре: в этом году она будет украшена в стиле «Снежной королевы» Андерсена. Оформление подрядчик должен завершить до 26 декабря. Сейчас идет производство будущих фотозон - сказочного города, трона и саней Снежной Королевы.

- Самое главное для архитектора, это те ощущения, которые испытывают люди, когда видят наш продукт. Помимо самого оформления, которое будет погружать в сказку, мы продумали определенное освещение: оно не слишком сильное и не слишком тусклое. Будет ощущение ламповости, будто находишься у теплого камина. Плюс на опорах разместим колонки, которые распределят музыкальное сопровождение по площади равномерно, - комментирует архитектор Борис Чубур.

Ранее мы писали, что иллюминация новогоднего оформления будет состоять из более чем 9 тысяч лампочек. Из динамиков, о размещении которых рассказал архитектор Борис Чубур, будут играть композиции в стилистике «Снежной королевы».

Отметим, что в этом году решили отказаться от массовых новогодних мероприятий на площади Ленина: парада Дедов Морозов, концертной программы и других развлекательных шоу. Виной тому - угроза распространения нового коронавируса.

Однако площадь перекрывать не будут. Вводить ограничения по количеству одновременно находящихся там людей также не планируют. Воронежцев и гостей города просят соблюдать социальную дистанцию и надевать маски.

Вместе с тем прервется и традиция, связанная с новогодней иллюминацией: в прежние годы 31 декабря на время праздничной программы подсветку елки отключали, чтобы по окончании церемонии вновь зажечь - это был символ перехода в новый год. В этот раз в связи с отменой массовых мероприятий отключение подсветки в последний день года не планируется.