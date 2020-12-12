В Воронеже руководитель филиала госпредприятия выписал себе премии на 480 тысяч рублей

Общий же ущерб от его действий превысил 1,9 млн рублей. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении

Бывшему руководителю Воронежского филиала государственного унитарного предприятия предстоит ответить за растрату (ч. 3 и 4 ст. 160 УК РФ), а также за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Тогда еще руководитель, видимо, относился к имуществу предприятия как к собственному, поэтому не стеснялся его присвоить. С 2013 года по 2019 год он перечислял бюджетные средства в виде зарплат, премий и иных выплат своей дочери и еще трем людям, которые фактически по заключенным трудовым договорам не работали.

С июля по ноябрь 2018 года мужчина к тому же подписал приказы о своем премировании в общем размере более 480 тысяч рублей. Общий же ущерб от его действий превысил 1,9 млн рублей.

- В ходе следствия обвиняемый признал вину, в содеянном раскаялся. Его вина подтверждается также показаниями свидетелей, протоколами обысков и выемок, заключениями проведенных экспертиз, оперативными материалами УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области. Уголовное дело будет направлено в суд, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального СУ СКР Матвей Сладких.