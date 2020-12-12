В облправительстве выступили против сноса домов в воронежском микрорайоне Малышево

Выход департамента имущественных и земельных отношений Воронежской области (ДИЗО) с исками в суд о сносе домов в микрорайоне Малышево объяснили технической необходимостью. Как отметили в пресс-службе регионального правительства, это реакция на включение прокуратуры в этот процесс.

Дело в том, что некоторые жители воронежского микрорайона Малышево рискуют остаться без крова. Оказалось, что их землю некто приватизировал мошеннически путем. Потом произошла череда продаж и перепродаж. И только после этого вскрылось, что документы управы Советского района были подделаны. Был поднят вопрос о том, чтобы вернуть землю обратно в собственность государства. А что же с людьми?

Губернатор Александр Гусев беседовал с представителями инициативной группы микрорайона Малышево. В правительстве Воронежской области отмечают, что нынешние собственники не должны страдать из-за преступных действий первого продавца активов. В отношении женщины, которая внесла фиктивные данные в базы Росреестра, было возбуждено уголовное дело.

- На судебных заседаниях, которые, как ожидается, пройдут до 1 февраля 2021 года, ДИЗО по поручению губернатора будет настаивать на том, чтобы владельцы участков, построивших там дома, были признаны добросовестными приобретателями недвижимости. Соответственно, она останется в их собственности без всяких потерь. Похожая судебная практика уже сложилась ранее. По собственникам, которые еще не успели возвести на своих участках строения, также будет вестись поиск решения, отвечающего прежде всего их интересам, - подчеркнули в облправительстве.