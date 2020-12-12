Коронавирус в Воронежской области: к 12 декабря заразились еще 387 человек, 5 умерли

Общее число летальных случаев достигло 1 054 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Число жителей Воронежской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 38 857. То есть только за последние сутки заболевание подтвердилось у 387 человек. Об этом 12 декабря сообщили в оперативном штабе со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

Увеличилось и количество выздоровевших - до 37 235. То есть за последние 24 часа выписали 372 пациентов.

К сожалению, еще 5 жителей Воронежской области умерли от коронавируса. Общее число летальных случаев достигло 1 054.

Отметим, что в Воронежской области только за прошедшую неделю обнаружили 6 активных очагов коронавируса.