Ночью в Воронеже водитель решил проскочить на «красный» и устроил массовое ДТП

Авария случилась 11 декабря примерно в 23.30 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

11 декабря примерно в 23.30 в Воронеже у дома №189 по улице Беговой 33-летний водитель автомобиля «Рено Логан» на регулируемом перекрестке врезался в «Киа Рио», а потом в «ВАЗ-2101».

Владелец «Рено» решил проскочить на запрещающий сигнал светофора. Он ехал со стороны Московского проспекта в сторону улицы Донской. Мужчина не уступил дорогу и столкнулся с «Киа Рио», за рулем которого был 23-летний воронежец. Водитель корейской иномарки соответственно поехал на зеленый свет.

После столкновения машину «Рено Логан» откинуло на припаркованный «ВАЗ-2101» -отечественная легковушка по инерции отлетела в забор. Водитель автомобиля «Киа Рио» также не сумел сразу остановиться и въехал в опору светофора.

- В результате ДТП пассажир транспортного средства «Рено Логан» 23-летний мужчина получил телесные повреждения и, впоследствии самостоятельно обратился в медицинское учреждение. После оказания необходимой помощи отпущен домой. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.