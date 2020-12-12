Ночью в Воронеже сгорели автомобили «Тойота» и «Ауди»

Ночью 12 декабря в Коминтерновском районе Воронежа практически полностью сгорели два автомобиля. ЧП произошло в Подгорном на улице Новый поселок. Местные жители вызвали спасателей в 1:48.

К месту происшествия выехали 2 пожарные машины. До 2:02 с огнем боролись 6 спасателей. Однако в итоге автомобиль «Тойота РАВ 4» был полностью уничтожен языками пламени. Серьезно пострадала и стоявшая рядом машина «Ауди А6». Повреждены: дверь, крыло, колесо, капот и бампер. К счастью, никто из людей не пострадал. Но теперь предстоит установить причины ночного возгорания.