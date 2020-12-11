Бывшим сотрудникам воронежской ФСИН «светит» по 20 лет колонии за производство и сбыт наркотиков

Двое бывших сотрудников службы исполнения наказаний в возрасте 44 и 46 лет предстанут перед судом по обвинению в незаконном производстве наркотиков организованной группой в крупном размере и попытке их сбыта.

По версии следствия, фигуранты с декабря 2019 года по февраль 2020 года, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами, арендовали в Верхнехавском и Хохольском районах частные дома, где наладили производство наркотического средства – мефедрон, используя при этом запрещенные прекурсоры. Произведенный наркотик с помощью закладок сбывали через закладки в Воронеже. Их преступную деятельность пресекли сотрудники УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, при этом изъяли у обвиняемых наркотические средства в крупном размере.

Уголовное дело передали на рассмотрение в суд Хохольского района. Наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

Уголовное дело в отношении неустановленных соучастников обвиняемых выделено в отдельное производство.