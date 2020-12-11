Общество 11 декабря 2020 18:43

В Воронежской областной Думе обсудили очередной независимый рейтинг учреждений соцсферы

Депутаты заслушали публичный отчет губернатора о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере соцобслуживания, образования, здравоохранения, а также культуры за 2019 год