В Воронежской областной Думе обсудили очередной независимый рейтинг учреждений соцсферы
Депутаты заслушали публичный отчет губернатора о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере соцобслуживания, образования, здравоохранения, а также культуры за 2019 год
В дискуссии также приняли участие представители Общественной палаты Воронежской области, а также участники общественных советов по независимой оценке качества условий оказания услуг организациями в обозначенных сферах.