Воронежец лишился 300 тысяч при покупке пиломатериалов

47-летний воронежец искал в интрнете строительные материалы для кровельных работ. На одном из сайтов мужчина нашел необходимые ему пиломатериалы и связался с менеджером компании. Обговорив детали заказа с покупателем, представитель фирмы направил воронежцу реквизиты для перевода предоплаты. По ним потерпевший перевел 300 тысяч рублей.

В ответ менеджер пообещал доставить материалы в течение трех дней. Но в назначенный срок потерпевший не дождался заказа и позвонил менеджеру. Тот сообщил, что машину с древесиной по какой-то причине задержали в пути, и попросил подождать еще несколько дней. После этого телефон «фирмы» перестал отвечать. Воронежец понял, что его обманули, и обратился в полицию.

За минувшие сутки от дистанционного мошенничества пострадали 23 жителя Воронежской области, потерявшие в общей сложности около семи с половиной миллионов рублей. По всем фактам в полиции возбудили уголовные дела и начали поиски преступников.