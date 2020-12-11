Массовая авария на въезде в Воронеж вызвала пробку

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В пятницу, 11 декабря, вечером на въезде в Воронеж со стороны столицы образовалась огромная пробка. Затор вызвала массовая авария, произошедшая на трассе «Дон» в районе хутора Ветряк. Здесь столкнулись четыре машины – «Лада», «Ленд Крузер», «Шкода» и «Тойота». В итоге движение на трассе сохранилось только по одной полосе из трех.

Пока не известно, есть ли в этой аварии пострадавшие.

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