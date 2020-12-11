В Воронеже снова будут ловить пьяных водителей

"Трезвые" рейды проходят в Воронеже регулярно Фото: из архива «КП»

В ночь с пятницы, 11 декабря, на субботу, 12 декабря, в Воронеже в очередной раз пройдут массовые проверки с целью выявления нетрезвых водителей.

- Тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги, - объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Если поведение водителя покажется инспекторам подозрительным или от водителя будет пахнуть алкоголем, то ему предложат пройти проверку на употребление наркотических и алкогольных веществ.

В ГИБДД напомнили, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, являются грубыми нарушениями Правил дорожного движения, и наказываются штрафом в размере 30 000 рублей или лишением права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. При повторном выявлении нарушения водителя грозит уголовное наказание.