Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Еще
Радио
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Спорт

Болельщикам предлагают выбрать самый красивый гол воронежского "Факела" первой половины сезона

В десятке лучших сразу три на счету Андрея Разборова, два забил Андрей Никитин
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий
Среди 25 голов "Факела" первой половины сезона было немало весьма симпатичных.

Среди 25 голов "Факела" первой половины сезона было немало весьма симпатичных.

Фото: с сайта ФК "Факел"

Воронежским болельщикам предлагают выбрать самый красивый гол "Факела" первой (и большей) части сезона. Из 25 забитых командой мячей в клубе выбрали десятку лучших. Проголосовать за мяч, который считаете самым классным именно вы, можно в официальном сообществе клуба «Вконтакте».

Сразу три самых красивых гола на счету нападающего Андрея Разборова, которого, кстати, болельщики признали лучшим игроком "Факела" ноября-декабря. Любопытно, что два из них были забиты одной команде - "Чайке" из Ростовской области.

Еще два мяча на счету полузащитника Андрея Никитина. Он забил весьма симпатичный гол ФК "Чертаново" и просто великолепный - столичному "Торпедо" (жаль, что в разгромном матче он уже ничего не решал).

Можно выделить также голы Неманьи Пейчиновичу столичному "Спартаку-2" и Михаила Петрусеву "Краснодару-2". Обоим дублям мячи были забиты классными ударами с лета.

Также претендует на лучший гол мячи Олега Дмитриева столичному "Велесу", прекрасный удар со штрафного Романа Акбашева, влетевший в сетку ФК "Чертаново", точный удар в той же встрече Ильи Мазурова (тут стоит отметить всю комбинацию). Одним словом, все они хороши, выбирайте на свой вкус.