Болельщикам предлагают выбрать самый красивый гол воронежского "Факела" первой половины сезона

Среди 25 голов "Факела" первой половины сезона было немало весьма симпатичных. Фото: с сайта ФК "Факел"

Воронежским болельщикам предлагают выбрать самый красивый гол "Факела" первой (и большей) части сезона. Из 25 забитых командой мячей в клубе выбрали десятку лучших. Проголосовать за мяч, который считаете самым классным именно вы, можно в официальном сообществе клуба «Вконтакте».

Сразу три самых красивых гола на счету нападающего Андрея Разборова, которого, кстати, болельщики признали лучшим игроком "Факела" ноября-декабря. Любопытно, что два из них были забиты одной команде - "Чайке" из Ростовской области.

Еще два мяча на счету полузащитника Андрея Никитина. Он забил весьма симпатичный гол ФК "Чертаново" и просто великолепный - столичному "Торпедо" (жаль, что в разгромном матче он уже ничего не решал).

Можно выделить также голы Неманьи Пейчиновичу столичному "Спартаку-2" и Михаила Петрусеву "Краснодару-2". Обоим дублям мячи были забиты классными ударами с лета.

Также претендует на лучший гол мячи Олега Дмитриева столичному "Велесу", прекрасный удар со штрафного Романа Акбашева, влетевший в сетку ФК "Чертаново", точный удар в той же встрече Ильи Мазурова (тут стоит отметить всю комбинацию). Одним словом, все они хороши, выбирайте на свой вкус.