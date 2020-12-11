Стало известно, сколько воронежцы будут платить в 2021 году за воду и канализацию

Услуги подорожают в среднем на 4% Фото: из архива «КП»

Тарифы на воду и канализацию в Воронеже вырастут в пределах инфляции. Об этом рассказали в пресс-службе РВК-Воронеж. Решение приняли на Общественном совете по вопросам водоснабжения и водоотведения. Представители ресурсоснабжающей организации согласовали с чиновниками правительства мероприятия инвестиционной программы водоканала до 2024 года и тарифную политику на следующий год. Напомним, инициатором сдерживания резкого роста коммунальных тарифов ранее выступил губернатор Александр Гусев.

Опираясь на его решение, в водоканале предложили основную долю повышения тарифа направить на модернизацию городской канализации, которая находится в более аварийном состоянии, чем водопровод.

- При этом средний платеж жителя города увеличится всего на 4 процента», - отметил генеральный директор «РВК-Воронеж» Олег Николаенко.

По информации компании, с июля следующего года за кубометр воды воронежцы заплатят 26 р. 53 коп, услуги водоотведения для жителей правого берега будут стоить 20 р. 81 коп, для левого берега тариф составит 26 р. 54 коп. Таким образом семья из трех человек, проживающих на правом берегу, станет платить за услуги водоканала на 27 рублей в месяц больше, на левом берегу – на 21 рубль, на одного человека соответственно – 9 и 7 рублей в месяц.

Пока канализация для жителей правого берега обходится дешевле, но со временем, к 2024 году, эту разницу сгладят. Это одно из условий инвестиционной программы.