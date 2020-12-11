Воронежская спортсменка выиграла всероссийские соревнования по стрельбе

В копилке Наталии Ординой (в центре) еще одно золото. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская спортсменка Наталия Ордина показала класс на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия, проходивших в Ижевске. Она завоевала золото в скоростной стрельбе из малокалиберного пистолета. На втором месте осталась московская спортсменка Юлия Алипова, бронзовым призером стала Кира Мозгалова из Москвы.

А вот в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета у Наталии обидная «деревянная» медаль. Она заняла четвертое место, уступив всего три балла Юлии Алиповой.

- Учитывая, что Наталия еще не до конца восстановилась после болезни, это отличный результат для нее, - подвел итоги соревнований главный тренер сборной Воронежской области по пулевой стрельбе, отец спортсменки Александр Ордин.