Болельщики воронежского «Факела» выбрали лучшего игрока поздней осени

Андрей Разборов. - лучший игрок ноября-декабря по версии болельщиков. Фото: с сайта ФК "Факел"

Подведены итоги голосования болельщиков «Факела» за лучшего игрока ноября-декабря. Симпатии 40 процентов из его участников завоевал нападающий Андрей Разборов. На его счету три гола за этот период. Причем два из них были очень важными — один принес победу над ярославским «Шинником», другой позволил завоевать очко в матче с «Чайкой» из Ростовской области. Ну а третий - «СКА-Хабаровску» - был просто очень красивым.

Второе место занял защитник Николай Зайцев, в последних матчах цементировавший оборону, – 20,41% голосов. Третьим стал голкиперАлександр Саутин, не раз спасавший свои ворота от верных голов, с 18,45%.