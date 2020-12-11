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Спорт

Юная воронежская пловчиха взяла три золота на первенстве России

Еще одна наша землячка завоевала бронзовую медаль
Юрий КОЗЛОВ
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Дарья Клепикова трижды поднималась на высшую ступень пьедестала первенства России.

Дарья Клепикова трижды поднималась на высшую ступень пьедестала первенства России.

Фото: cspsk-vrn.ru

Четыре медали первенства России по плаванию завоевали в Саранске воронежские спортсмены. Причем три золота принесла нашей команде Дарья Клепикова. Она победила на дистанции 50 метров баттерфляем. Она проплыла эту дистанцию на 1,16 секунды быстрее москвички Дарьи Луниной. А Анастасию Дуплинскую из Новосибирской области, занявшую третье место, наша Даша опередила на 27,42 секунды.

Дарья Клепикова была лучшей и на 100-метровке баттерфляем, а также на дистанции 50 метров вольным стилем.

Бронзу увезла из Саранска Анастасия Саратова. В плавании вольным стилем на дистанции 200 метров Анастасия уступила спортсменкам из Санкт-Петербурга – 1.08 секунды Александре Кузнецовой и 1.59 секунды Валерии Козловой.

- Дарье Клепиковой удалось установить на этом турнире новый юношеский рекорд России в плавании баттерфляем на дистанции 50 м, также она выполнила норматив мастера спорта международного класса, — рассказала главный тренер спортивной сборной команды Воронежской области по плаванию Татьяна Калугина.