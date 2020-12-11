Главный тренер воронежского «Факела» - второй по силе в ФНЛ по мнению болельщиков

Олег Василенко. Фото: с сайта ФК "Факел"

В ФНЛ подвели итоги голосования, в котором болельщики определяли лучшего главного тренера лиги в ноябре-декабре.

Первое место занял Спартак Гогниев. Наставник владикавказской «Алании» получил 41,2% голосов. А вот на втором — главный тренер «Факела». Олегу Василенко отдали свои симпатии 22,8% участников голосования. Напомним, при его руководстве «Факел» временами начал показывать огненный футбол. Это почувствовали на себе «Краснодар-2», разгромленный 6:2, и «СКА-Хабаровск», получивший три безответных мяча в свои ворота.

Эксперты ФНЛ признали лучшим главного тренера «Нижнего Новгорода» Роберта Евдокимова. Команда вышла в лидеры, поэтому выбор логичен. А вот среди болельщиков он не так популярен — всего лишь 12,8 процентов голосов.